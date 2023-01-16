Российские войска готовятся добить ослабленного противника

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Российская армия намерена резко активизировать боевые действия, пока ВСУ не получили от Запада новое вооружение.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в редакционной статье приходит «Независимая газета».

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Издание обращает внимание, что в ближайшие месяцы на Украину пойдут сотни единиц западной бронетехники.

«Это провоцирует Москву: лучше громить ослабленного противника, пока не дошла западная помощь. Возобновились авианалеты на критическую инфраструктуру Украины: взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Запорожье и Очакове. На этом фоне интригующе прозвучала информация от сотрудника российской администрации Запорожской области Владимира Рогова, что в Санкт-Петербурге «решается… по какому сценарию спецоперация будет проводиться дальше», – говорится в материале.

По мнению редакции, Москву вряд ли устроит заморозка конфликта по фактической линии фронта, поскольку нужно как минимум освободить все земли новых территорий РФ.

Кроме того, газета обращает внимание, что решением от 11 января министр обороны Сергей Шойгу не просто сменил командующего действующей армии.

«Одновременно с назначением Валерия Герасимова объявлены его заместители (Сергей Суровикин, Олег Салюков и Алексей Ким). Этого не было, когда 8 октября назначали Суровикина. Военное ведомство пояснило: кадровые перестановки связаны с расширением масштаба решаемых в ходе СВО задач и с необходимостью организовать более тесное взаимодействие между разными родами и видами войск. Шойгу также заявил о готовности ВКС к более активным действиям. Словом, военные серьезно готовятся не к их сворачиванию, а к продолжению боевых действий. Времени у Герасимова достаточно, чтобы Парад Победы 2023 года прошел в Москве с особым, новым смыслом», – резюмирует «НГ».