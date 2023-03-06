Российские войска готовятся к полному освобождению Херсонской области – СМИ

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Танки ВС РФ готовы к боевой встрече с поставленными на Украину западными образцами бронетехники.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известями» рассказали российские танкисты, воюющие на херсонском направлении.

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«Мы выполняем точечную работу. У артиллерии разлет снаряда намного больше. Им тяжело попадать так точно, как танку. Танк бьет в точку. Разлет у нас 2 м, получается ювелирная работа. Два снаряда — пристрелка, и третий — в цель», – сказал командир танковой роты с позывным Сухой.

Журналист издания сообщил, что российские танкисты несколькими залпами уничтожили склад с боеприпасами и покинули позиции незамеченными для противника, а уже в расположении части они рассказали, как планируют воевать с американскими «Абрамсами» и немецкими «Леопардами».

«Плюс наших танков — автомат заряжания. Пока заряжающий «Абрамс» будет заряжать орудие, ему прилетит три наших снаряда», – утверждает наводчик с позывным Тень.

По словам автора репортажа, российские силы на херсонском направлении пока держат оборону, но «ждут приказа, чтобы полностью освободить область от ВФУ».

Напомним, что Херсонская область с самого начала СВО перешла под контроль ВС РФ, а затем вошла в состав России. Но в конце прошлого года российские войска оставили правобережную часть Херсонской области, включая областной центр.