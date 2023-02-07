Российские войска готовятся открыть дорогу на Славянск и Красный Лиман

После успеха под Соледаром российское наступление развивается сразу по нескольким направлениям.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик Владислав Шурыгин, обративший внимание на освобождение населенного пункта Николаевка.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Николаевка взята группировкой, которая продвигается в сторону Северска. До окраины этого важного города оттуда всего 10 км. Идет «сматывание» обороны. Нашим войскам удалось вклиниться в мощный украинский оборонительный рубеж и выйти во фланг нескольким опорным пунктам. Так их брать легче, чем фронтальными ударами.

Падение Северска откроет дорогу для наступления на Славянск и Красный Лиман. Но местность там сложная, много населенных пунктов, которые с лета готовились к обороне», – сказал Шурыгин «Известиям».