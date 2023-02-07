Российские войска готовятся открыть дорогу на Славянск и Красный Лиман

Олег Кравцов.  
07.02.2023 14:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


После успеха под Соледаром российское наступление развивается сразу по нескольким направлениям.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик Владислав Шурыгин, обративший внимание на освобождение населенного пункта Николаевка.

После успеха под Соледаром российское наступление развивается сразу по нескольким направлениям. Об этом, передает...

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«Николаевка взята группировкой, которая продвигается в сторону Северска. До окраины этого важного города оттуда всего 10 км. Идет «сматывание» обороны. Нашим войскам удалось вклиниться в мощный украинский оборонительный рубеж и выйти во фланг нескольким опорным пунктам. Так их брать легче, чем фронтальными ударами.

Падение Северска откроет дорогу для наступления на Славянск и Красный Лиман. Но местность там сложная, много населенных пунктов, которые с лета готовились к обороне», – сказал Шурыгин «Известиям».

Впрочем, он предупреждает, что наступление здесь будет непросты, несмотря ощутимое превосходство России.

«Участок от Артемовска до Северска по-прежнему главное место всей зимней кампании и для России, и для Украины. Киев будет держаться там до последнего, силы они туда подбрасывают постоянно», – резюмировал эксперт.

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