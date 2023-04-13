Российские войска готовятся выйти на оперативное пространство – Кривонос

Анатолий Лапин.  
13.04.2023 11:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Говорить о том, что у России заканчиваются снаряды и она не может перейти в наступление, ошибочно.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины экс-заместитель командующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Говорить о том, что у России заканчиваются снаряды и она не может перейти в...

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«Что касается уменьшения количества артиллерийских снарядов. Это не значит, что они у них закончились. А, может быть, по-другому рассмотреть? Может быть, они осуществляют накопление артиллерийских снарядов, чтобы потом на определенных участках их применить и мощно подавить или уничтожить наши взводные и ротные опорные пункты и начать наступление.

Поэтому не нужно расслабляться раньше времени – в любом варианте, все равно даже при ослаблении российского артиллерийского огневого влияния они пока что превосходят», – сказал генерал.

По его словам, пока на один украинский снаряд приходится три российских.

«Поэтому трезво смотрим на ситуацию и понимаем, что есть определенное уменьшение на определенных участках, но общего напряжения это не снимает и русские еще не начинали наступления.

Они пока что проводят наступательные бои местного значения, они прощупывают нашу оборону, пытаются где-то вгрызться, прощупать наши слабые места, чтобы потом, сделав перегруппировку как личным составом, так и техникой, и огневыми средствами, чтобы потом просто туда залить все свинцом и огнем и выйти на оперативное пространство украинского тыла», – заявил Кривонос.

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