«Российские войска на границе с Украиной готовы решать стратегические задачи» – Мураховский

23.09.2021 10:59 (Мск)

Новости Украины

Западу не стоит возмущаться присутствием российских войск на границе с Украиной, поскольку РФ имеет законное право их там размещать.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал один из ведущих военных экспертов России, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Эксперт обратил внимание, что в последние годы в России предприняты беспрецедентные меры и усилия по созданию принципиально новой системы управления войсками.

«По сравнению с 2014 годом мы видим ее эффективность, когда войска уже абсолютно не испытывают затруднений с применением и взаимодействием под единым командованием. И у нас теперь на стратегических направлениях уже созданы достаточные группировки сил, которые могут решать не только оперативные, но и стратегические задачи», – сказал собеседник издания.

Объясняя, почему он вспомнил 2014 год, он заметил, что в тот период у России на приграничных с Украиной территориях вообще не было воинских частей.

«Теперь работа в области создания группировок войск и сил идет. Она находится, я бы сказал, практически в завершающей стадии. Вспомните сообщения СМИ: то там дивизия появилась, то здесь», – говорит аналитик.

В свою очередь издание обратило внимание, что российские войска на границах с Украиной не нравятся Европе.

«Ей много чего не нравится. Но это наше дело, что и как делать на своей территории. А если кому-то не нравится, выражайте протесты. Что они, собственно, и делают в Европарламенте по различным поводам. Но хочу напомнить, что мы, в отличие от Западной Европы и НАТО, не держим чужого ядерного оружия на своей территории. И как США, не размещаем собственное ядерное оружие в других странах. Свое ядерное оружие мы держим исключительно у себя. Так что с их стороны какими-то обвинениями я бы взаимно «перестреливаться» не стал – все равно не в их пользу будет», – резюмировал Мураховский.