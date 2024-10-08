Российские войска начали движение в сторону Запорожья – военкор Хайруллин

Помимо успехов на Донбассе, российская армия активизировалась и на южном направлении. Начинается движение ВС РФ в сторону Запорожья, которое активно начало обрабатываться ВКС России, наносящими удары управляемыми авиабомбами по военным целям.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что сейчас допиливается технология применения тяжелых бомб, и, видимо, эти районы, где будет скопление войск, а укропы будут откатываться именно по крупным городам, и будут наноситься бомбовые удары.

В этой связи надо обратить внимание на Запорожье. Ореховский фронт, здесь началось движение наших войск по направлению к Степногорску, Каменскому. Пока точной информации нет, но говорят, уже в Каменское зашли наши войска», – сказал он.