Российские войска остудили воинственный пыл Грузии

15.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Чтобы Грузия стала членом НАТО, ей придется признать независимость Абхазии и Северной Осетии.

Об этом в интервью «Комсомольской правде», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

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«Пока в Абхазии и Южной Осетии российские военные базы, можно полагать, что данные конфликты исчерпаны», – считает эксперт.

Он также сомневается, что Грузия войдет в Североатлантический альянс.

«Устав НАТО не предполагает членства стран с нерешенными территориальными претензиями. Чтобы Грузия стала членом НАТО, ей придется согласиться с нынешним статус-кво. Можно даже предположить, что лишь признав независимость Абхазии и Осетии, Грузия сможет приблизить свое вступление в НАТО», – говорит политолог.

Он также согласился, что главный фактор того, что войны не будет – российские базы в этом регионе.

«Да, это наша ответственность за судьбы всех народов на всем постсоветском пространстве. Ответственность эта историческая. И мы несем многие годы. И наше признание республик, и военные базы – самая реальная гарантия от возобновления любых боевых действий на их границах с Грузией», – резюмировал Мартынов.