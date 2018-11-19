Российские войска «освободили» захваченный боевиками населенный пункт в Армении

19.11.2018, Москва, Максим Карпенко

В Армении на высокогорном полигоне «Камхуд» российские военные устроили показательный городской бой с учетом навыков, обретенных во время войны в Сирии.

Об этом сообщает местный ресурс «SMNews», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Офицеры и контрактники из Южного военного округа освободили населенный пункт от условного противника и незаконных вооруженных формирований при помощи мотострелковых, танковых, зенитно-ракетных, артиллерийских, инженерных и медицинских подразделений.

«В ходе розыгрыша действий расчеты САУ и ЗРК провели артиллерийскую и противовоздушную подготовку наступления. Беспилотная авиация провела разведку местности, после чего экипажи БМП и танков Т-72 провели блокирование захваченного населенного пункта и атаковали условного противника. Затем разведывательные, медицинские и инженерно-саперные подразделения провели зачистку, и оказали помощь пострадавшим», – говорится в сообщении.

Ранее войска ОДКБ провели учения «Нерушимое братство – 2018», замысел которых предполагает отработку задач на территории государства, не являющегося членом коллективной обороны. СМИ писали, что войска ОДКБ могут зайти в Донбасс в качестве миротворцев.