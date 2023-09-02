Российские войска отступили из Работино. Потерян важный опорный пункт

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Село Работино, за которые ВСУ ведут ожесточенные бои, надеясь прорваться по направлению к Азовскому морю, практически уничтожено. Единственным местом, где может укрываться противник, являются руины школы.

Военкор Ростислав Марсов объясняет, что представляет из себя Работино:

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«Это село фактически представляет собой один опорный пункт в школе… Всего в Работино 5 улиц, 4 из них идут с севера на юг с расстоянием друг от друга в 350 метров и одна с запада на восток по центру. Единственное бетонное здание в селе — это школа, она и удобно расположена с тактической точки зрения. Частные дома в ходе боев уже, скорее всего, сгорели до основания и стали частью равнины. Бетонное здание же тяжелее уничтожить, возможно, авиация школу частично сложила, но даже в руинах можно вполне себе воевать. Если вы контролируете школу, то с автомата Калашникова держите все подступы на расстояние до 300 метров спокойно. С пехотного пулемета простреливаются две близлежащие улицы, с крупнокалиберного – две на окраине и вся ширина центральной. Большая часть юга села также со школы контролируется простейшим гранатометом РПГ-7. Когда ВСУ заявили о взятии села, то показали видео о контроле над школой. Когда российские военкоры говорят о контроле над Работино, то в реальности имеют в виду позиции на юге и западе села. Школа, по всей видимости, продолжает оставаться за ВСУ, а Работино – это и есть школа, остальное уже, скорее, стало пеплом после боев», – перечисляет Марсов.

Впрочем, как сообщает Вестник 1430 полка, сформированного из мобилизованных из Москвы, ночью российские войска отступили с южных окраин Работино.

«К ночи наши войска отошли с окраин Работино и заняли заранее подготовленные позиции на высотах южнее села. По территории населенного пункта непрерывно наносятся артиллерийские удары… Однако, без контроля над высотами южнее Работино, откуда ВС РФ наносят удары по противнику, ВСУ не могут закрепиться в селе. Российские операторы БПЛА непрерывно ведут воздушную разведку. По обнаруженным скоплениям пехоты противника немедленно наносятся артиллерийские удары. Также по штурмовым группам ВСУ бомбами ОДАБ и УФАБ бьет авиация ВС РФ», – говорится в сообщении.

Канал добровольческих батальонов «Шторм.Осетия» и «Алания» из Северной Осетии уточняет:

«Работино не взяли. А грамотно у окраин развернули обстановку в пользу ВС РФ. Не сдача, а отход к краю для формирования котла, который позволяет планомерно уничтожать противника. Мы уже об этом писали раньше. Такая же стратегия была у н.п. Пятихатки. С начала контрнаступления группировка ВСУ численностью 60 тысяч смогла продвинуться всего на 2 км. Хотя планировали за 10 дней дойти до Крыма. Ситуация подконтрольна, и в этой войне ведём мы. Пожалуйста, не реагируйте на «хайповые» заявления», – призывают бойцы из Осетии.

Параллельно ВСУ пытаются расширить плацдарм и захватить село Вербовое к востоку от Работино. Обозреватель Юрий Подоляка признает, что у противника есть определенный успех.

«Вчера, мы, к сожалению, потеряли очень важный опорный пункт юго-восточнее Работино. Причём, не вследствие вражеских атак, а из-за несогласованных действий во время ротации», – написал Подоляка.

Известный алармист боец ЧВК «Вагнер» Егор Гузенко, автор телеграм-канала «Тринадцатый», традиционно сгущает краски:

«Медленно, но верно хохлы продвигаются, за то в телевизоре сплошная «гойда». Ничего, скоро пелена спадёт. О чём они там наверху думают, лично мне непонятно. Договориться надеются? На наших условиях точно не получится», – пишет Гузенко.

Куда более оптимистично настроен обозреватель Борис Рожин – по его мнению, в целом украинско-НАТОвский штаб не может реализовать свою задумку.

«Бригады, предназначенные для «развития успеха» после «прорыва», – продолжают уверенно стачиваться к востоку от Работино», – пишет Рожин.

Журналист из ДНР Алексей Акутин выражает надежду, что русское командование заманивает ВСУ в окружение.

«В районе Работино – Вербовое начались дожди, поэтому противник атакует вяло, а переброска на плацдарм 71-й егерской бригады ВСУ (2 тыс. человек) вряд ли что-то решит. Дальше на юг лезть в «мешок», не расширив плацдарм по флангам, противнику опасно (тем более, что мы заливаем горючей жидкостью минные поля и поджигаем их при попытке разминирования). На флангах же заняли позиции 76-я десантно-штурмовая дивизия, которая защищает южную часть Работино, и 7-я десантно-штурмовая – обороняет Вербовое. То есть этот важнейший участок фронта отдали ВДВ. Неплохо бы было ударить с флангов под «основание» этого плацдарма на севере, чтобы ВСУ очутились в «котле». А поскольку Зеленский достойный ученик Гитлера – приказа на отход не будет, они там все и сгинут под ударами авиации и артиллерии. Все дело в резервах и политической воле», – считает Акутин.

Медийное лицо донецкой армии Эдуард Басурин обращает внимание, что вся история с буксующим «контрнаступом» нанесла большой имиджевый урон производителям техники НАТО.

«Немецкий танкостроительный концерн Rheinmetall, продукция которого много лет была востребована во всем мире, терпит убытки из-за испорченного имиджа танков «Leopard 2» в зоне СВО. Никто не ожидал, что русский солдат может одним выстрелом из обычного РПГ-7 уничтожить танк вместе с экипажем с помощью обычной противотанковой ракеты. А как горят распиаренные танки на наших противопехотных минах, увидел весь мир», – указывает Басурин.