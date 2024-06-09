Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия продолжает создавать новые точки напряжения для ВСУ в условиях дефицита резервов у противника – глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о занятии бойцами «Ахмата» села Рыжевка в Сумской области на границе с Курской областью.

«В результате масштабных спланированных наступательных действий украинская сторона понесла значительные потери и была вынуждена отступить. Слаженная и эффективная работа бойцов всех подразделений позволила достигнуть данного результата без определенных сложностей всего лишь за три дня», – написал Кадыров.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Украинская пропаганда ранее разгоняла тезисы о том, что ВСУ удалось остановить продвижение ВС РФ на Харьковском направлении. Однако ради этого украинцам пришлось перебрасывать резервы из Херсонской области и оставить разрекламированный плацдарм в Крынках. Стянув подкрепление, ВСУ пока что безуспешно пытаются контратаковать. Российские войска заняли оборону.

Занятие русскими новых территорий в Сумской области станет, прежде всего, политическим ударом по Киеву. Ведь в Харьковской области в мае российской армии удалось взять куда больше территории, чем во время неудачного контрнаступа ВСУ – 2023 года. Более того, недавно российская армия зачистила от противника село Работино, захват которого ВСУ дался ценой больших жертв и потерь НАТОвской техники.