Российские войска пошли на прорыв на Угледарском направлении

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На Угледарском направлении ДНР русские войска получили приказ наступать, который выполняется с учётом негативного опыта атаковать в лоб противника.

Об этом сообщил основатель батальона «Восток», ныне командир 11-го гвардейского осмп Александр Ходаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Угледарским направлении активизация. Нашим войскам дан жёсткий приказ – на запад. Приказ исполняется. На ряде участков оборона противника продавлена, идёт борьба за охват Угледара. Опыт боёв учтён – брать в лоб населённый пункт командование целесообразности не видит», – написал Ходаковский в своём тг-канале.

Тем не менее по ходу наступления русские силы сталкиваются со всё более организованной обороной.

«Накануне противник активизировал разведку, пытаясь получить полное представление о нашей подготовке, но ПВО отработала эффективно – есть сбитые беспилотники. Нельзя сказать, что они не ожидали нашего наступления, но сканирование эфира все равно показало значительную растерянность и дезорганизацию в рядах противника. Правда, по мере нашего углубления сопротивление стало более организованным», – сообщил командир.

Блогер и ополченец ДНР Максим Фомин (Владлен Татарский) уточняет, что на Угледарском направлении работает 155-я бригада ТОФ и 7-й рейнджерский ОБТФ

«На левом фланге (район Шайтановского леса) зашли в первую линию. Севернее Павловки и от Никольского зашли в дачи медленно двигаются. По перехвату у противника были большие потери, отходил на шахту. Сейчас противник пытается организовать оборону вводит в бой резервы», – цитирует сообщения с мест Татарский.

Однако он выразил некоторые опасения относительно продвижения в известном для противника направлении.

«Лично меня тревожит, что мы много месяцев пытаемся продавить в одном и том же месте, где враг нас готов встречать. Молимся за парней и ждём новостей», – написал блогер.

При этом на канале оперативно-боевого тактического формирования ДНР «Каскад» на данный момент сообщают об успешном продвижении.

«Военнослужащие ВС РФ при поддержке бойцов ОБТФ ДНР «Каскад» осуществляют активные наступательные действия вблизи Угледара. Артиллеристы «Каскада» ведут работу по уничтожению укреплений, живой силы и техники противника, штурмовые подразделения ОБТФ продавливают оборону украинских неонацистов. Данные радиоперехватов говорят о том, что противник дезориентирован и несёт большие потери. Управление украинскими войсками на данном направлении потеряно, защитники Донбасса активно продвигаются вглубь рубежей обороны ВФУ», – говорится в сообщении.