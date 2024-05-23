Российские войска продвигаются в Часовом Яре

Олег Кравцов.  
23.05.2024 08:30
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российские воска продолжают тяжелые кровопролитные бои за овладение важным укрепрайоном ВСУ Часов Яр.

Темпы продвижения на этом направлении достаточно небольшие, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские воска продолжают тяжелые кровопролитные бои за овладение важным укрепрайоном ВСУ Часов Яр. Темпы...

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«Враг продвинулся возле Часового Яра, в Клещеевке и Красногоровке», – скупо информирует связанный с ВСУ украинский военно-аналитический паблик DeepState.

В свою очередь украинский военкор Олег Петренко утверждает, что под Часовым Яром «на северной окраине микрорайона Канал бойцы Международного легиона ГУР выбили российские войска с территории дач», но фиксирует продвижение на других участках.

«На южной окраине и южнее микрорайона Канал противник продвинулся вдоль лесополосы и занял северную часть заказника Ступки-Голубовские-2 на участке шириной до 1.55 км на глубину 800 м», – добавляет Петренко.

Он подтверждает успех российских частей в Красногоровке.

«На Кураховском направлении противник при поддержке бронетехники продолжает штурмовые действия в Красногоровке. Под контроль противника перешла улица Фермерская и территория складов на западной окраине на участке шириной до 450 м на глубину до 630 м.», – добавляет украинский военкор.

Что касается Волчанска на севере Харьковщины, то, по его словам, в городе «продолжаются активные боевые действия в северной части города», а ВСУ «при поддержке бронемашины атаковали позиции российских войск вдоль улицы Гоголя».

«На Слобожанском направлении продолжаются тяжелые бои в Волчанске, характер столкновений переходит к позиционному», – в свою очередь пишет тг-канал проекта «Рыбарь», основанный российским военным аналитиком Михаилом Звинчуком.

Впрочем, военный обозреватель Юрий Подоляка считает, что в Волчанске российские войска взяли паузу перед дальнейшей активизацией.

«Здесь наши части, продолжая готовиться к широкому форсированию реки Волчанка, расширяют контроль над высотами восточнее города. Таким образом мы растягиваем оборону противника и одновременно ищем слабые места в его обороне. Также продолжается мощное огневое давление на части ВСУ южнее этой реки. То есть подготовка к форсированию идет полным ходом», – утверждает Подоляка.

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