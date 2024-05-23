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Российские воска продолжают тяжелые кровопролитные бои за овладение важным укрепрайоном ВСУ Часов Яр.

Темпы продвижения на этом направлении достаточно небольшие, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Враг продвинулся возле Часового Яра, в Клещеевке и Красногоровке», – скупо информирует связанный с ВСУ украинский военно-аналитический паблик DeepState.

В свою очередь украинский военкор Олег Петренко утверждает, что под Часовым Яром «на северной окраине микрорайона Канал бойцы Международного легиона ГУР выбили российские войска с территории дач», но фиксирует продвижение на других участках.

«На южной окраине и южнее микрорайона Канал противник продвинулся вдоль лесополосы и занял северную часть заказника Ступки-Голубовские-2 на участке шириной до 1.55 км на глубину 800 м», – добавляет Петренко.

Он подтверждает успех российских частей в Красногоровке.

«На Кураховском направлении противник при поддержке бронетехники продолжает штурмовые действия в Красногоровке. Под контроль противника перешла улица Фермерская и территория складов на западной окраине на участке шириной до 450 м на глубину до 630 м.», – добавляет украинский военкор.

Что касается Волчанска на севере Харьковщины, то, по его словам, в городе «продолжаются активные боевые действия в северной части города», а ВСУ «при поддержке бронемашины атаковали позиции российских войск вдоль улицы Гоголя».

«На Слобожанском направлении продолжаются тяжелые бои в Волчанске, характер столкновений переходит к позиционному», – в свою очередь пишет тг-канал проекта «Рыбарь», основанный российским военным аналитиком Михаилом Звинчуком.

Впрочем, военный обозреватель Юрий Подоляка считает, что в Волчанске российские войска взяли паузу перед дальнейшей активизацией.

«Здесь наши части, продолжая готовиться к широкому форсированию реки Волчанка, расширяют контроль над высотами восточнее города. Таким образом мы растягиваем оборону противника и одновременно ищем слабые места в его обороне. Также продолжается мощное огневое давление на части ВСУ южнее этой реки. То есть подготовка к форсированию идет полным ходом», – утверждает Подоляка.