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Российским войскам удалось прорвать фронт в населенном пункте Кисловка недалеко от Купянска – важного железнодорожного узла в Харьковской области. Русские начали неожиданное наступление в 10 утра и закрепились внутри Кисловки, атаковав позиции вражеской теробороны, которая была вынуждена отступать, признаёт украинский проект Deep State.

Если бандеровцам не удастся стабилизировать положение, российская армия начнет продвигаться и здесь вслед за Авдеевским направлением, возвращая утраченное в ходе наступления ВСУ 2022 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Взяли важнейшие позиции на водораздельном хребте», – уточняет обозреватель Юрий Подоляка обстановку в Кисловке.

Под контролем русской армии половина населенного пункта, сообщают авторы канала «Архангел спецназа».

Канал 105 полка ДНР утверждает, что ВСУ в соседнем населенном пункте Котляровка оказываются «в мешке» после прорыва россиян в Кисловку. Враг перебрасывает «резервы «Азова» и спецподразделения нацгвардии из тыловых районов в попытке остановить падение посыпавшейся обороны».

«Сообщают о больших потерях в инженерных подразделениях ВСУ, которые пытаются восстанавливать переправы через Оскол. По ним интенсивно работает наша артиллерия», – говорится в сообщении.