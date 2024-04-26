Российские войска прорвали еще один участок фронта – теперь на Харьковском направлении

Михаил Рябов.  
26.04.2024 23:57
  (Мск) , Москва
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Война, Денацификация, Дзен, Россия, Спецоперация, Харьков


Российским войскам удалось прорвать фронт в населенном пункте Кисловка недалеко от Купянска – важного железнодорожного узла в Харьковской области. Русские начали неожиданное наступление в 10 утра и закрепились внутри Кисловки, атаковав позиции вражеской теробороны, которая была вынуждена отступать, признаёт украинский проект Deep State.

Если бандеровцам не удастся стабилизировать положение, российская армия начнет продвигаться и здесь вслед за Авдеевским направлением, возвращая утраченное в ходе наступления ВСУ 2022 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Взяли важнейшие позиции на водораздельном хребте», – уточняет обозреватель Юрий Подоляка обстановку в Кисловке.

Под контролем русской армии половина населенного пункта, сообщают авторы канала «Архангел спецназа».

Канал 105 полка ДНР утверждает, что ВСУ в соседнем населенном пункте Котляровка оказываются «в мешке» после прорыва россиян в Кисловку. Враг перебрасывает «резервы «Азова» и спецподразделения нацгвардии из тыловых районов в попытке остановить падение посыпавшейся обороны».

«Сообщают о больших потерях в инженерных подразделениях ВСУ, которые пытаются восстанавливать переправы через Оскол. По ним интенсивно работает наша артиллерия», – говорится в сообщении.

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