Российские войска расширяют зону контроля в Сумской области

Олег Кравцов.  
29.03.2025 17:02
  (Мск) , Москва
Просмотров: 544
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Подразделения ВС РФ добились новых успехов в приграничье. Так, стало известно, что в ходе освобождения Курской области было занято еще одно село на Сумщине – Веселовка.

О его освобождении стало известно еще вчера, когда появилось видео российского флага в этом населенном пункте. Позже было выложено видео боев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подразделения ВС РФ добились новых успехов в приграничье. Так, стало известно, что в ходе...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Сегодня же, дождавшись окончательно зачистки, эту информацию подтвердило Минобороны РФ.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Веселовка Сумской области. Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовой бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня», – говорится в сводке МО.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отмечает, что пока что ВС РФ «занимаются установлением контроля над цепью приграничных сел».

«Но полноценная зона безопасности потребует продвижения вглубь Сумской области на 20-30 км», – считает он.

Что касается остающейся под оккупацией небольшой части Курской области, то было освобождено село Гоголевка и начались бои за освобождение Гуево.

ТГ-канал проекта «Рыбарь», основанного экс-сотрудником МО РФ Михаилом Звинчуком, пишет, что в Сумской области «российские штурмовые группы вошли в западную часть Басовки и достигли центра Журавки».

При этом украинские формирования сохраняют свое присутствие на севере Белгородской области.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить