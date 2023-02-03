Российские войска срезают дугу, угрожающую ЛНР

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Наступательные действия ВС РФ на направлении Сватово-Кременная поломали планы ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный публицист Владислав Шурыгин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Здесь находится дуга, вмятая в наши позиции. Она была одним из главных направлений для планируемого на весну украинского наступления. Все эти месяцы начиная с октября они неоднократно вели разведку, пытались действовать мелкими группами. Поэтому наши наступательные действия здесь очень серьезно ломают все планы украинцев и меняют всю конфигурацию», – сказал Шурыгин «Известиям».

Он прогнозирует, что российские наступательные действия будут здесь продолжать, а ВС РФ продолжат «стесывать эту дугу».

«И будем пытаться со своей стороны вбить клин вглубь украинских порядков и, соответственно, будем готовиться к следующему этапу», – добавил аналитик.

Отметим, что на этом направлении за последние дни российские подразделения, в частности 144-я гвардейская мотострелковая дивизия продвинулись на два километра.