Российские войска срезают дугу, угрожающую ЛНР

Олег Кравцов.  
03.02.2023 11:55
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Наступательные действия ВС РФ на направлении Сватово-Кременная поломали планы ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный публицист Владислав Шурыгин.

Наступательные действия ВС РФ на направлении Сватово-Кременная поломали планы ВСУ. Об этом, передает корреспондент...

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«Здесь находится дуга, вмятая в наши позиции. Она была одним из главных направлений для планируемого на весну украинского наступления. Все эти месяцы начиная с октября они неоднократно вели разведку, пытались действовать мелкими группами. Поэтому наши наступательные действия здесь очень серьезно ломают все планы украинцев и меняют всю конфигурацию», – сказал Шурыгин «Известиям».

Он прогнозирует, что российские наступательные действия будут здесь продолжать, а ВС РФ продолжат «стесывать эту дугу».

«И будем пытаться со своей стороны вбить клин вглубь украинских порядков и, соответственно, будем готовиться к следующему этапу», – добавил аналитик.

Отметим, что на этом направлении за последние дни российские подразделения, в частности 144-я гвардейская мотострелковая дивизия продвинулись на два километра.

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