Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нагрянувшая в 1991 году «незалежность» стала для Украины проклятием. Быстрому краху «самостийной державы» помешала «подушка безопасности», оставленная «оккупантами», – производственные мощности, инфраструктура и образование.

Постепенно, разруха в головах гармонично слилась с разрухой в сортирах, и Ненька деградировала в типичную страну Третьего мира с рядом рудиментов предыдущей высокоразвитой цивилизации.

Одним из символов деградации Украины стал город Днепропетровск, в 2014 году «декоммунизированный» до названия реки Днепр. Бывший ракетоград перестал быть городом-миллионником и, по данным гуманитарных служб ООН, занял первое место по темпам вымирания населения в Европе.

Захватившие руководство города бандиты-коломойцы во главе с мэром Филатовым, только катализировали упадок.

К примеру, жители Левого берега испытывают на себе поставки питьевой воды в рамках джихада. Точнее, субстанцию, что течет из кранов горожан, водой нельзя назвать даже из вежливости.

Соцсети забиты видеороликами, фотографиями с гневными комментариями – в квартиры поставляется буро-ржавая жижа, воняющая тухлятиной. В лучшем случае, – болотной тиной.

Использовать эту, с позволения сказать, воду, в мирных целях, категорически нельзя, ибо попытка умыться ею вызывает химические ожоги кожи. О том, чтобы пить этот жидкий иприт, даже подумать страшно.

На жалобы «громадян» во всевозможные инстанции, чиновники отделываются сочувственным разведением рук, тупо отписываются и отбрёхиваются.

Все уже давно привыкли, что укро-власти в неприятных ситуациях притягивают за уши «кадры, снятые на «Мосфильме», «Фотошоп», а самые продвинутые обвиняют обывателей в дружбе с нейросетями.

Времена, когда количество жалоб диалектически переходило в качество, и власти были вынуждены принимать меры, остались давно в прошлом.

Несколько лет назад внимание общественности вынудило Госпродпотребслужбу признать: из кранов течёт отрава, вызывающая онкологические заболевания. В 2016-м проблему не сразу, но удалось решить, и вода стала соответствовать санитарным нормам.

Спустя 9 лет всё вернулось на круги своя. В выигрыше только водовозы с автоцистернами, да продавцы бутилированной воды, не успевающие подсчитывать барыши.

Местные СМИ убеждены, что виной токсичной напасти в водопроводе является дикая «могилизация», хватающая всех, кто не может откупиться.

Значительную часть квалифицированных работников «Днепроводоканала», имеющих опыт решения подобных технических проблем, — уже отловлены ТЦК и отправлены на убой.

Дефицит технических кадров в сфере ЖКХ на данный момент достигает 60%. ТЦК, выполняя преступные планы шайки Зеленского, обрекают город на вымирание и отбрасывают его в средневековье.

Днепропетровские журналисты утверждают, что «громадяне» практически достигли грани социального взрыва. Если учесть, что Днепропетровская область уже стала прифронтовой — российские войска подошли к административным границам на расстояние 2-5 километров со стороны ДНР, многие местные чиновники начали паковать чемоданы и эвакуировать семьи, в предчувствии грандиозного шухера и гнева сограждан по сумме содеянного.