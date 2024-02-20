Российские войска вошли в укрепрайон, прикрывающий фланг Угледарской группировки ВСУ

Олег Кравцов.  
20.02.2024 08:39
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


ВС РФ продолжают наступать на ряде участков фронта.

Так, появились сообщения об успехах на Южно-Донецком направлении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВС РФ продолжают наступать на ряде участков фронта. Так, появились сообщения об успехах на...

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«Н.п. Победа. Информация с мест. Наши войска имеют успех. Половина населенного пункта – контроль, две северные улицы полностью под нами. Противник не оставляет попытки отбить, но безуспешно.

Сегодня работали три леопарда, один сгорел после точного прилёта артиллерии, два откатились в тыл. Ферма н.п Победа под нашим контролем. Обстановка напряжённая. Бои продолжаются», – сообщил вчера вечером тг-канал «Архангел спецназа», который ведут военнослужащие российских ВДВ.

Информацию подтверждает и военный паблик «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Под Марьинкой подразделения ЮВО продолжая наступление, проломили оборону врага, вошли в важный н.п. Победа и продвинулись, штурмуя Новомихайловку. При поддержке танков батальона «Тигр» 255 полка штурмовики выбили ВСУ из части домов в Победе», – отмечает паблик.

Военный обозреватель Борис Рожин объясняет, в чем важность этот Победы.

«Сам по себе поселок малозначим, но является частью укрепрайона противника, прикрывающего фланг Угледарской группировки наряду с Новомихайловкой, за которую также идут бои», – указывает Рожин.

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