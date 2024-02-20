Российские войска вошли в укрепрайон, прикрывающий фланг Угледарской группировки ВСУ
ВС РФ продолжают наступать на ряде участков фронта.
Так, появились сообщения об успехах на Южно-Донецком направлении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Н.п. Победа. Информация с мест. Наши войска имеют успех. Половина населенного пункта – контроль, две северные улицы полностью под нами. Противник не оставляет попытки отбить, но безуспешно.
Сегодня работали три леопарда, один сгорел после точного прилёта артиллерии, два откатились в тыл. Ферма н.п Победа под нашим контролем. Обстановка напряжённая. Бои продолжаются», – сообщил вчера вечером тг-канал «Архангел спецназа», который ведут военнослужащие российских ВДВ.
Информацию подтверждает и военный паблик «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Под Марьинкой подразделения ЮВО продолжая наступление, проломили оборону врага, вошли в важный н.п. Победа и продвинулись, штурмуя Новомихайловку. При поддержке танков батальона «Тигр» 255 полка штурмовики выбили ВСУ из части домов в Победе», – отмечает паблик.
Военный обозреватель Борис Рожин объясняет, в чем важность этот Победы.
«Сам по себе поселок малозначим, но является частью укрепрайона противника, прикрывающего фланг Угледарской группировки наряду с Новомихайловкой, за которую также идут бои», – указывает Рожин.
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