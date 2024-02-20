Российские войска вошли в укрепрайон, прикрывающий фланг Угледарской группировки ВСУ

ВС РФ продолжают наступать на ряде участков фронта.

Так, появились сообщения об успехах на Южно-Донецком направлении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Н.п. Победа. Информация с мест. Наши войска имеют успех. Половина населенного пункта – контроль, две северные улицы полностью под нами. Противник не оставляет попытки отбить, но безуспешно.

Сегодня работали три леопарда, один сгорел после точного прилёта артиллерии, два откатились в тыл. Ферма н.п Победа под нашим контролем. Обстановка напряжённая. Бои продолжаются», – сообщил вчера вечером тг-канал «Архангел спецназа», который ведут военнослужащие российских ВДВ.