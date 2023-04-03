Российские войска взяли центр Бахмута

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Российские войска заняли центр Бахмута (Артёмовска) и водрузили над городской администрацией триколор с упоминанием Владлена Татарского. ВСУ продолжают контролировать западную часть города, поэтому, судя по опыту Соледара, потерю населенного пункта Киев будет отказываться признавать до последнего.

Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр признала ситуацию в Бахмуте «очень тяжелой». По ее словам, помимо добровольцев из ЧВК к штурмовым действиям присоединились «профессиональные подразделения десантников».

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Одновременно стало известно о возвращении в зону СВО командующего ВДВ генерала Михаила Теплинского – одного из самых популярных военачальников.