Российские войска взяли центр Бахмута

Михаил Рябов.  
03.04.2023 00:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия


Российские войска заняли центр Бахмута (Артёмовска) и водрузили над городской администрацией триколор с упоминанием Владлена Татарского. ВСУ продолжают контролировать западную часть города, поэтому, судя по опыту Соледара, потерю населенного пункта Киев будет отказываться признавать до последнего.

Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр признала ситуацию в Бахмуте «очень тяжелой». По ее словам, помимо добровольцев из ЧВК к штурмовым действиям присоединились «профессиональные подразделения десантников».

Российские войска заняли центр Бахмута (Артёмовска) и водрузили над городской администрацией триколор с упоминанием...

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Одновременно стало известно о возвращении в зону СВО командующего ВДВ генерала Михаила Теплинского – одного из самых популярных военачальников.

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