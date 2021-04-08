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08.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия
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Российские войска остаются на Днестре


Вывод российских миротворцев с территории Приднестровья невозможен, поскольку в Молдове еще живы идеи реваншизма.

Об этом президент ПМР Вадим Красносельский заявил в эфире youtube-каналу Sputnik, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если взять Молдову, там, конечно, звучат иногда ястребиные выпады, националистические нападки на нас. Реваншизм еще никуда не ушел. Поэтому миротворцы должны делать свое дело», – считает глава ПМР.

При этом предпосылок военному конфликту с Молдовой он не видит.

«По многим параметрам, люди военные знают, о чем я говорю. Кишинев выбрал другую тактику – экономического негативного влияния на Приднестровье, гуманитарного, свободы передвижения. Создаются условия, когда нас загоняют в определенные рамки и создают проблемы для нормальной жизни… Мы можем говорить о банковских проблемах, отсутствии конвертации валют, запрете на открытие счетов», – сказал Красносельский.

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