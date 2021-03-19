Российские вузы будут готовить лояльных Москве зарубежных гуманитариев

19.03.2021, Москва, Елена Острякова

Россия будет обучать зарубежных специалистов в области международных отношений.

Об этом на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заслуживают поддержки и планы по организации научно-исследовательских стажировок в России для зарубежных историков, политологов, журналистов, специалистов-международников. Интерес к такого рода обменам очевиден», – сказал Лавров.

Он раскритиковал западную дипломатию, назвав ее фейковой.

«Западные коллеги для сохранения своих геополитических позиций активно используют широкий набор абсолютно нелегитимных инструментов – от силового давления до односторонних санкций. Особое беспокойство вызывает их упорное стремление подорвать, сформированную по итогам Второй Мировой войны ООНоцентричную архитектуру и подменить ее так называемым порядком, основанным на правилах.

В обосновании конфронтационных подходов, подрывающих общепризнанные универсальные международные правовые нормы и форматы, все шире используется изобретение различных небылиц, выдвижение обвинений, предоставлять доказательства которых высокомерно отказываются, да их, судя по всему, и нет.

В ход идут всевозможные фейки. Причем, наряду с фейковыми новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети, в арсенале ряда западных лидеров появился новый феномен – фейковая, а порой и фриковая дипломатия. Любые альтернативные точки зрения жестко отвергаются. Причем, не только на международной арене, но и у себя дома. Реальная осмысленная политика подменяется угрозами привлечь к ответу всех несогласных», – резюмировал Лавров.