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12.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, НАТО, Политика, Россия, Сюжет дня
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Российские ВВС готовятся встречать непрошеных американских гостей в Черном море


Намеченный в ближайшие дни проход в Черное море американских «Дональд Кук» и «Рузвельт», оснащенных крылатыми ракетами, является угрожающим фактором для России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Владимир Попов.

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«Конечно, они являются для России очень важным угрожающим фактором. И в ближайшее время в целях противодействия этому флоту на побережье в Черном море и Крыму, а также в воздушном пространстве можно ожидать еще большую военную активность морских и прибрежных сил ЧФ и авиации России», – сказал эксперт «Независимой газете».

Он напомнил, что в начале 2021 года «Дональд Кук» уже действовал в Черном море, а 1 февраля произошел инцидент с участием российского фронтового бомбардировщика Су-24М, который пролетел вблизи американского эсминца.

«Не исключаю, что наша авиация опять будет досаждать непрошеным американским кораблям-гостям, – говорит Попов. – А командование ЧФ организует маневры боевых кораблей. В феврале 2021 года фрегат «Адмирал Макаров», оснащенный комплексом управляемого ракетного вооружения «Калибр-НК», вышел в море и сопровождал американскую группировку кораблей».

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