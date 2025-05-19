Российские юристы призывают поставить препоны «когнитивному колониализму»

Елена Острякова.  
19.05.2025 18:20
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация


Российские законотворцы впервые отказались от слепого копирования западных образцов при проведении конституционной реформы в 2020 году.

Об этом директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева заявила сегодня на XIII Петербургском международном юридическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские законотворцы впервые отказались от слепого копирования западных образцов при проведении конституционной реформы в...

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«Чем отличалась эта реформа? Мы наконец развернулись в сторону тех ценностей, которые укоренены в нашем сознании и которые позволяют нам достигать большего, чем то, что было привнесено. И за 30 лет не все ведь укоренилось в правосознании. Речь идет о том, что эта реформа всколыхнула не только научную дискуссию о том, насколько важны для нас заимствования западного опыта.

В течение 30 лет мы достаточно некритично воспринимали западный опыт. Под видом универсальных ценностей продвигались образцы западной правовой идеологии. А мы стеснялись использовать даже само это понятие», – сказала Хабриева.

Она считает недопустимым пренебрегать собственной правовой культурой.

«И вот вопрос: нынешняя культура законотворчества у нас собственная или привнесенная, или это некий симбиоз… Я согласна с тем, что должен быть ценностный фильтр. Надо понять, что метод правовой экспансии уже недопустим. Надо поставить препоны когнитивному колониализму», – сказала Хабриева.

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