Российские журналисты напугали Польшу. Варшава официально признается в цензуре

24.03.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

Польские власти продолжают наказывать иностранных журналистов за их профессиональную деятельность.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет польский политолог Матеуш Пискорский.

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Пресс секретарь польских спецслужб Станислав Жарин заявил об очередном «успехе» польских органов госбезопасности: продление еще на пять лет запрета на въезд в зону Шенген для российского журналиста Леонида Свиридова.

Свиридов, многолетний корреспондент ряда российских СМИ в Варшаве, был выдворен из Польши в конце 2015 года, сроком на пять лет. В соответствии с польским законодательством он был практически лишен возможности эффективного обжалования административного решения так, как материалы дела были засекречены. Кстати данная норма польского закона была обжалована в Европейском суде по правам человека, который еще не рассмотрел этого дела.

Одновременно польские власти внесли Свиридова в черный список лиц, которым запрещен въезд в страны зоны Шенген. Государственные СМИ ссылались на источники в спецслужбах, которые утверждали, что Леонид Свиридов занимался не только «журналистской деятельностью», намекая на его «сотрудничество» с российскими органами госбезопасности. Некоторые из провластных журналистов указывали, что Свиридов занимался «шпионажем», хотя журналиста никогда никто не обвинял в нарушении польского закона.

В марте журналист узнал, что запрет был продлен на очередные пять лет. Решение было вполне ожидаемым, ведь ничего в польско-российских отношениях не изменилось в лучшую сторону. Однако, с любопытной формулировкой обоснования продления запрета выступил пресс секретарь польских спецслужб Станислав Жарин: «С 2015 по 2020 год он продолжал активность в рамках агрессивной, российской пропаганды, направленной против национальных интересов Республики Польша и международного имиджа страны».

Далее Жарин не постеснялся сказать, что ряд российских журналистов действуют против Польши, стран-членов НАТО и Запада.

Жарин публично подтвердил: дело не в шпионаже или другой незаконной деятельности. Российский журналист был лишен возможности въезда не только в Польшу, но – и по ходатайству Варшавы – в зону Шенген, потому что он публиковал материалы, которые не совпадают с точкой зрения правящей партии, не хвалят ее успехов, «неверно» оценивают действительность. Свиридов получил доказательство тому, что польские власти вводят официальную цензуру и при этом пользуются статусом страны – члена Евросоюза. Вероятно, что признание Жарина станет важным документом для Страсбурга, когда ЕСПЧ будет рассматривать дело Свиридова против Польши.