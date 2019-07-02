Российские журналисты попали под минометный обстрел в Донецке

02.07.2019, Донецк, Владимир Гладков

Съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел украинских военных во время визита в поселок Александровка на западе Донецка.

Об этом на своем Telegram-канале сообщает донецкий журналист Сергей Макаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Журналисты снимали последствия ночного и утреннего обстрелов поселка, когда украинская армия снова открыла огонь. Местные жители сообщают, что обстрел продолжается. Украинская армия применяет 120 мм минометы. По нашим данным никто не пострадал», – отметил Макаренко.