Российские журналисты в Карабахе обвинили либеральных коллег в трусости

06.10.2020, Москва, Елена Острякова

Корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц высмеял своего коллегу из «Новой газеты» Илью Азара, который оправдал свой отказ от выезда на боевые позиции тем, что для него не действуют «особые условия», в котором работают военкоры Коц и Семен Пегов.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ахаха! Илья, если ты не в состоянии решить рабочую задачу, «особые условия» – это херовый отмаз для своего начальства и своего читателя. Мне никто никогда никаких особых условий не создавал ни в Косово, ни в Афгане, ни в Ираке, ни в Ливии, ни в Сирии, ни в Египте, ни в Южной Осетии, ни в Донбассе… Может это просто не твое дело? Я вот, к примеру, не умею делать интервью простынями по 50К знаков», – написал Коц.

Другой корреспондент «Комсомолки» Дарья Асламова сообщает, что либералов уже не осталось даже в Степанакерте.

«Ура! Никогда не думала, что так обрадуюсь эстонцам! Шла по пустому коридору и вдруг увидела открытую соседнюю дверь. Темно, но внутри двое. Вы кто, ребята? Эстонцы, мы вчера с вами за одним столом сидели. А чего без света? Светомаскировка, отвечают. Остаётесь, спрашиваю? Остаёмся. Спокойные, как танки. Потом в бомбоубежище отыскала ещё нескольких ребят. Уже не одна! Угадайте, кто первые тиканули! Либеральные медиа. Называть не буду, сами догадаетесь. И фамилии известные», – написала Асламова в своем «фейсбуке».

Всего в Степанакерте осталось сейчас 8 журналистов.