Российский адмирал разгромил доводы сербских майданщиков

07.08.2019, Москва, Елена Острякова

Претензии сербской оппозиции по поводу того, что Москва не помогла Белграду удержать контроль над Косово в 1999 году, – безосновательны. Россия тогда не имела сил противостоять Западу, поддерживавшему албанских сепаратистов.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил контр-адмирал Владимир Соловьев, ранее возглавлявший разведку Черноморского флота

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«В той ситуации деятельность правительства Примакова была направлена на то, чтобы приостановить. Для этого был сделан рывок на Приштину. Начинать большую войну тогда было трудно и опасно. Поэтому Россия стояла на том, чтобы урегулировать этот вопрос. Но мы помогали, помогаем и помогать будем», – сказал Соловьев.

Он также считает, что российский гуманитарный центр МЧС в Нише является фактором, способствующим безопасности Сербии.

«Там служат здоровые обученные люди, владеющие оружием, умеющие его применять, умеющие отдавать и исполнять приказы. Я думаю, что на какой-то стадии развития событий при обострении обстановки они могут помочь», – сказал Соловьев.

Напомним, что Рада Трайкович, возглавляющая в Косово «дочернюю» структуру прозападного оппозиционного «Союза за Сербию», вступила в публичную перепалку с послом РФ.

Она заявила, что Сербия потеряла Косово из-за недостаточной помощи России. Кроме того, Трайкович назвала российский гуманитарный центр МЧС в Нише военной базой, «нарушающий нейтралитет».