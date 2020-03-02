Российский адмирал: Турция не смогла добиться больших успехов в Идлибе

02.03.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Контратака армии Турции совместно с боевиками-исламистами на позиции вооруженных сил Сирии в провинции Идлиб не принесла Анкаре крупных военных успехов и, следовательно, усиления переговорной позиции Реджепа Эрдогана на предстоящей встрече с Владимиром Путиным в Москве.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил контр-адмирал Владимир Соловьев, ранее возглавлявший разведку Черноморского флота.

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«Турция ничего этим не достигла и не добилась. Дело в том, что есть внутренние разногласия в высшем руководстве Турции по действиям в эти дни. Военные действия, которые были предприняты со стороны Турции, они просто придали гласность всем происходящим событиям там. Но особого военного успеха турки не достигли.

Может ли Турция пойти на перекрытие проливов в случае дальнейшего обострения – доктрина Монтрё не позволяет это делать в одностороннем порядке. Турция не объявляет нам войну, мы не являемся воюющей страной. Нет, Турция на это не пойдет, ей надо сейчас разобраться с газом – через нее проходит газ в другие страны. Если перекрыть вентиль, то Турция получит возмущение тех стран, которые вложили соответствующие средства.

Клубок очень большой, поэтому я думаю, что руководители государств встретятся, дадут какие-то посылы своим подчиненными по линии МИД и Минобороны.

Но самое главное – не потерять Сирию. Сирийцы правомочны делать на своей территории так, как она сейчас действует», – заявил Соловьев.