Российский адмирал: Украина должна быть асимметрично наказана за захват танкера

25.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Россия должна дать адекватный ответ на захват танкера украинскими силовиками. При этом, он должен быть ассиметричным – надо предупредить Украину так, чтобы она поняла, что подобные действия обернутся ей дорогой ценой.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил контр-адмирал Владимир Соловьев, ранее возглавлявший разведку Черноморского флота

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По словам эксперта, также Россия должна выяснить, кто отдал приказ на захват танкера, который является территорией РФ.

«Нужно направить Украине ноту протеста, разобраться, кем он зафрахтован, под каким флагом он идет, разобраться с хозяевами, спросить их, что они думают. А потом уже, получив ответ, нужно действовать адекватно.

Например, посмотреть, что у них в море выходит. Но не захватывать а предупредить, но предупредить так, чтобы стало ясно, как будто захватили. Нужно сделать все, чтобы это действие Украины было ей во вред.

Но ни в коем случае не накалять обстановку, мол «давайте всех утопим».

Нужно тщательно разобраться, кто отдал приказ на захват танкера. Не может быть, чтобы кто-то что-то делал, не получив на это указаний. Особенно в морском деле, захват судна – это очень серьезное нарушение, это целая территория, а не просто судно», – заявил Соловьев.