Российский адмирал, за которым пошли украинцы

18.09.2021 15:25 (Мск), Севастополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Этого человека многие патриоты Украины считают злейшим врагом. Адмирал Игорь Касатонов – военачальник, сохранивший Черноморский флот для России, отказавшись перевести его под украинскую присягу в момент развала Советского Союза. Во многом плоды его усилий привели к тому, что в 2014 году Киев потерял контроль над Крымом. А сейчас Касатонову могут дать звание Героя России – с таким обращением к руководству РФ выступила ветеранская организация «Боевое братство».

В 1991 году благодаря авторитету Касатонова в Крыму был предотвращен сценарий хаоса. Почему же многие моряки – выходцы из Украины пошли тогда за российским адмиралом?

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Черноморский флот на момент распада СССР представлял мощное соединение с большим количеством военнослужащих, кораблей и ядерным оружием.

«Это было единое оперативно-стратегическое объединение, в которое входило 94 тысячи военнослужащих, 110 тысяч рабочих и служащих, 833 плав. единицы, из них 50 кораблей океанской зоны, 29 подводных лодок, более четырехсот летательных аппаратов, ядерное оружие», – вспоминает капитан I ранга Сергей Горбачев.

Согласно указу президента Украины Леонида Кравчука, все моряки-черноморцы должны были присягнуть на верность получившей независимость стране до 4-го января 1992-го года. Касатонов собрал военный совет и отказался выполнять это распоряжение.

«Вся эта махина отказалась присягать Украине. В то время, как три военных округа – Киевский, Прикарпатский и Одесский сделали шаг вперед в январе 92-го года, а черноморцы отказались», – вспоминает Горбачев.

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Сам Касатонов в мемуарах вспоминал, что в то время на него оказывали сильное давление руководители Украины, уговаривали поменять присягу, а Борис Ельцин не выходил на связь.

«В 91-м году, в самом трудный момент, мне не удалось достучаться до президента России. Я звонил в Кремль, просил соединить с кем-нибудь из тех, кто находился рядом с Борисом Николаевичем (Ельциным), но в ответ слышал лишь насмешки и издевательства. Окружению Ельцина было не до проблем Черноморского флота, люди власть делили».

Однако адмирала поддержали многие сослуживцы – выходцы с Украины.

«Феномен адмирала Игоря Касатонова заключается в том, что он, оценив обстановку, понял, что надеяться не на кого и решения надо принимать самому, основываясь на своём мировоззрении и на свой страх и риск. Осознать эту ситуацию в таком ключе уже был поступок смелый, а предпринять соответствующие действия, очень рискованный для карьеры. Но это был Касатонов, который был выращен советской системой и знал, что первоначально надо думать о Родине, а потом о себе. Парадокс в том, что в этот период времени руководящие посты в Вооружённых силах Украины заняли военные с русскими фамилиями: министр обороны Морозов, командующий ВМС Украины Кожин и другие, а на Черноморском флоте ситуация была противоположная, здесь остались служить России Ковшарь и Авраменко, Манченко и Михальченко. 17 адмиралов и руководителей ведущих управлений штаба Черноморского флота получили предложение о переходе в ВМС Украины, никто не перешел. Сейчас понятно, что не фамилии стали главными в этом вопросе, а понятия о долге, чести, патриотизме конкретных людей, которые сделали свой главный в жизни выбор», – вспоминает офицер, служивший с адмиралом.

Сергей Горбачев подтверждает:

«Позиция Касатонова была такая – до политического решения Черноморский флот должен быть един, потому что подобного рода потрясения разрушительны для любой военной организации. Надо отметить, что за все время раздела флота, уже после Касатонова, до 97-го года в Украину перешло лишь порядка 6-8% офицеров и чуть больше 10% мичманов. Остальные остались верны присяге», – уточняет эксперт.

В итоге позиция военных вынудила Ельцина вступить в борьбу за Черноморский флот.

«Давление из Киева было большое, а в Москве делили власть. Правы те, кто говорят, что если бы не позиция Касатонова, флот бы не сохранился, все досталось Украине», – отмечает капитан 1 ранга Василий Дандыкин.

Бывший депутат Госдумы, экс-председатель комитета по обороне Владимир Комоедов, который командовал Черноморским флотом уже после его раздела, подчеркивает, что на звание Героя России Касатонова подавали как минимум трижды, и каждый раз этот вопрос был заморожен на политическом уровне:

«По сути дела, он оставил Черноморский флот за Россией, он его не сдал так, как сдали округа их командующие. При этом, поддержки Москвы, центра, не было – много решений он принимал сам, в том числе и эти политические решения. Он, несомненно, достоин этого звания», – сказал Комоедов.