Российский академик не видит ничего страшного в чернобыльских пожарах

22.04.2020, Москва, Елена Острякова

Пожары в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС не угрожают ни Белоруссии, ни Украине.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, академик Леонид Большов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы анализировали украинские данные, которые были переданы в МАГАТЭ в апреле. Там совершенно ничтожные уровни и для России, и для Киева, да и в общем для площадки Чернобыльской АЭС. Образ радиоактивности, которая с пожаром поднимается и несется на населенные пункты, страшен, но когда смотришь на цифры, оказывается, что страх совершенно неуместен», – отметил ученый.

Он рассказал, что его институт изучал проблему загрязнения несколько лет назад во время пожаров в загрязненных районах Брянской области.

«И в качестве предельного случая предполагали, что весь брянский лес сгорел, и поднимали в воздух всю радиоактивность, которая там осела. Тем не менее, для окружающей территории никакого заметного ущерба такой совершенно предельный сценарий не представлял. Дело здесь в том, что общий уровень загрязнения, который сегодня существует в брянских и украинских лесах, не столь высок – несколько кюри на квадратный километр. Это для населения дает добавочную годовую дозу один миллизиверт в год. Это ровно тот уровень, который разрешен и нашими, и международными нормативами», – сказал Большов.