Российский академик освежил память Запада о войне

14.05.2020, Москва, Олег Кравцов

Западная система образования практически не уделяет внимание теме вклада СССР в разгром гитлеровской Германии.

Об этом в ходе онлайн-лекции, отвечая на вопросы «Российской газеты», заявил научный руководитель Института всеобщей истории академик РАН Александр Чубарьян, давая оценку недавнему заявлению Госдепа США о том, что во Второй мировой войне победили американцы и британцы.

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«Есть утверждения, с которыми бессмысленно спорить, потому что они абсурдны. То же самое, когда человек видит белое, а говорит на него «черное». У него что-то со зрением. Не хочу никого обидеть, но это из того же ряда, когда утверждают, что Украинский фронт назвали так потому, что там воевали украинцы», – сказал историк.

Он говорит, что ознакомился с последними французскими, британскими и американскими учебниками.

«В американском Вторая мировая, конечно, освещается, но роль СССР сведена до минимума. В одном из учебников, который очень популярен в Европе, о Второй мировой сказано, что это было столкновение двух тоталитарных режимов. Как будто Англия и США вообще не участвовали в войне. Не воевали вместе с СССР против Германии. Знаю одного французского аспиранта, который не знает, в честь какого события названа площадь Сталинградской битвы в Париже», – отметил ученый.

По его словам, в советское время, может, и была какая-то недооценка в СМИ вклада союзников в победу, но этого нет сейчас.

«У нас есть федеральный учебник по всеобщей истории для всех школ страны. Там большой раздел, посвященный Второй мировой. В нем есть все: и освобождение Италии англо-американскими войсками, и Северная Африка, и, конечно, второй фронт в Нормандии», – резюмировал Чубарьян.