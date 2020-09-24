Российский актер отказался от сниматься в Голливуде в роли «плохого русского»

24.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Известный российский актер Александр Балуев признался, что раньше стеснялся говорить на русском языке за границей.

Об этом он, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал в интервью «Известиям».

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Он сообщил, что одной из причин, по которой не захотел продолжать работать в Голливуде, было стремление американских продюсеров снимать наших артистов в роли «плохих русских»?

Также актер рад, что его примеру по этой же причине последовал ряд актеров – Алексей Кравченко, Сергей Пускепалис и другие.

«Мы стали по-другому относиться к своей стране, задумались, какое у нас лицо. Негодяев можно играть и здесь – коррумпированные и продажные чиновники есть во всех странах. Но когда в кинопроизводстве стали акцентировать внимание именно на том, что ты русский, а значит, плохой по определению, я перестал соглашаться на эти роли, мои коллеги тоже», – сказал собеседник издания.

Впрочем, актер говоирт, что он пришел к этому не сразу.

«Помню, когда мы только начали выезжать за границу, я стеснялся говорить по-русски. И не потому, что меня не поймут. Сейчас я говорю на родном языке спокойно, вижу, как наши люди идут по Лондону и спокойно болтают на родном языке. Мне становится очень странно, когда я встречаю в аэропорту Хитроу какую-нибудь девушку, которая явно русская, но начинает выкобениваться и говорить по-английски со мной или с работниками российской авиакомпании. Она и английский-то еле-еле выучила… Я перестал стесняться того, что я русский, и вы не стесняйтесь тоже», – призвал Балуев.