06.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Российский актер предложил отдать Крымский мост Украине и 15 лет поставлять бесплатный газ

Актер Михаил Ефремов во время интервью для Youtube-канала видеоблогера Юрия Дудя предложил свой способ помириться с Украиной, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

По его мнению, Россия должна отдать Украине Крымский мост в пользование, а за присоединение полуострова расплатиться деньгами. При этом артист подчеркнул, что его слова являются сарказмом, так как чтобы он не сказал, “все переврут и сделают как надо”.

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“Мы знаем теперь как с Украиной помириться, надо им этот мост отдать, и все. Пускай они деньги берут за проезд, они счастливы будут. И может быть, Крым простят. С Крымом, мне кажется, надо разбираться с Украиной именно деньгами”, – сказал Ефремов.

По мнению Ефремова, помириться двум странам помогут деньги.

«Мне кажется, если бесплатно посылать Украине газ 10-15 лет, можно договориться. А они поднимутся на этом», – предположил актер. Тем не менее он признал, что такой вариант вряд ли возможен из-за российской позиции «они же будут продавать наш бесплатный газ другим и на этом зарабатывать».

Ефремов также разъяснил свои слова о русском народе, который он назвал “гнидой”. Он подчеркнул, что имел в виду “завистливость, крикливость, истеризм”, все то, что позже “проявилось в 2014-м году”, передает EG.RU.

Ранее актер попал в серьезный скандал, когда вышел на сцену театра в нетрезвом состоянии.