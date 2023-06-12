Российский актер убрал из своего спектакля стихи про Крым

Актер Даниил Спиваковский убирает из своих спектаклей негативные оценки армии на период СВО.

Об этом он рассказал в интервью ютуб-каналу «Эмпатия Манучи», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я некоторые куски в драматических спектаклях даже убрал, потому что им сейчас не место. И не только я. Я с коллегами разговаривал, они говорят: я этот кусочек уберу, он не так прозвучит в нынешней ситуации. Например, у Леонида Филатова в «Федоте-стрельце» есть замечательный кусок. Генерал говорит:

«Сознаю свою вину.

Меру. Степень. Глубину.

И прошу меня направить

На текущую войну.

Нет войны — я все приму –

Ссылку. Каторгу. Тюрьму.

Но желательно — в июле,

И желательно — в Крыму».

Народ всегда аплодировал, хохот, замечательно. Сейчас до лучших времен сам убираю. Не время этого куска.

И я так продумывал еще в одной пьесе, и еще в одной. И говорю: сейчас не время на эту тему шутить. Будут другие времена, мы это вернем, будем смеяться и аплодировать.

Сейчас будем смеяться над другими шутками. Это не самоцензура, а точное ощущение диалога со зрителями. Сегодня зрителю это слышать не надо, это отвлечет его и вообще не нужно.

Сейчас нельзя говорить какие-то слова. Это некий пост, ограничение себя. Сейчас у нас есть воспаленные зоны. И мы должны не употреблять какие-то слова, не касаться каких-то тем. Когда болячка заживет, мы вернем эти темы и будем есть все, что мы хотим. А сейчас пост», – сказал Спиваковский.