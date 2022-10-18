Российский аналитик: «Почему жива ж/д Украины? Где миллионы тонн фугасов?»

До сих пор российская сторона не смогла нанести существенный ущерб украинской железнодорожной инфраструктуре.

Об этом в эфире «Белта» заявил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Попав на Украину в руки киевского режима, они [западные боеприпасы и техника] со своих станций направляются дальше. Они проходят мосты Днепропетровска и Запорожья и попадают на левый берег Днепра. Почему эти мосты до сих пор живы?

Далее, почему живы ж/д-магистрали? Это странно. Каждый раз наносится удар, например, по ж/д-станции Павлограда. Уничтожены пути, линии электропередач, какой-то эшелон накрыли, но на этой станции сосредоточен мощный ремонтный потенциал.

Подходит техника, всё это растаскивается, тут же из хранилищ рядом достаются рельсы, шпалы, всё укладывается по новой, так как новых ударов не наносится, через день-другой всё возобновилось, всё едет. А новых ударов нет.

Станции оснащены системами ПВО, которые худо-бедно работают, что-то сбивают. Но сотни километров перегонов – это прямые или плавно изгибающиеся линии вдали от населённых пунктов, где нет никаких систем ПВО. При этом у нас есть бомбардировочная авиация. Никакими не высокоточными ракетами, а обычными фугасными бомбами, которых миллионы тонн – летите и сыпьте с большой высоты, куда не достают ручные ПЗРК, и бомбите.

Уничтожили столько-то километров пути – да, они их восстанавливают, но тяжелей, чем в Павлограде, а уничтожать их легче. Подошёл ремонтный поезд – прилетел ещё один бомбардировщик, и вместе с этим ремонтным поездом! И так вторую, третью, пятую попытку пресекать. Не потратив никаких высокоточных боеприпасов, ничего не потеряв», – нарисовал воображаемую им картину эксперт.