Российский аналитик разочаровал надеющихся на восстановление отношений с Германией

27.10.2022  17:25 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Германия, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Не стоит рассчитывать на то, что в Германии возобладают настроения, направленные на прекращение конфронтации с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.

Не стоит рассчитывать на то, что в Германии возобладают настроения, направленные на прекращение конфронтации...

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По его словам, последний визит немецкого президента Вальтера Штайнмайера на Украину имеет символическое значение — так немецкие власти активно показывают, что продолжат поддерживать Киев.

«Рассчитывать на то, что в немецкой политике сейчас возьмет верх некая прагматическая линия, ориентированная на достижение мира, пока не приходится», – сказал эксперт «Известиям».

По его словам, есть расхожее суждение о том, что внутри ФРГ существует стойкая оппозиция курсу на поддержку Украины и конфронтацию с Россией, немецкий бизнес страдает от обрыва связей, а немецкая экономика несет урон.

«С одной стороны, это действительно так, но с другой, не стоит преувеличивать степень этих последствий, поскольку Германия ― это крупнейшая экономика ЕС и одна из крупнейших мировых экономик с большим запасом прочности», — резюмировал Шимов.

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