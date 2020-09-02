Российский антисоветчик и украинская русофобка сцепились в прямом эфире

02.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Обслуживающая интересы Виктора Медведчука украинская телеведущая Наталья Влащенко в ходе интервью с российским либеральным журналистом Олегом Кашиным начала задавать провокационные вопросы об «агрессивной» политике Москвы и поведении «нищей» России.

Это произошло в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия – огромная страна. Россия – страна, которая не может справиться со своими проблемами. Россия – страна, на 70% территории которой сортиры всё ещё находятся на улице, я много ездила по России, видела и знаю. Можно заняться своими проблемами, превращать страну в сад и думать о будущем. Потому что всё, чем пользуется Россия и всё постсоветское пространство – это то, что придумали другие люди, например, в США.

И для чего вам соседи? Зачем вам, чтобы в Белоруссии вывески были на русском, а не на белорусском? Для чего вы, нарушив все возможные законы сожительства в XXI веке, нах*я забрали Крым на глазах у всех? Только не рассказывайте, что крымчанам что-то грозило, или они просили об этом. Зачем на шесть лет устроили серую зону на Востоке Украины? Для чего это всё?

Это мне напоминает, когда в своей квартире клопы и обои слетели, а вы ходите и воюете с соседями, потому что вам надо кухоньку забрать у них. Для чего это всё?» – выпалила русофобка.

На это Олег Кашин ответил, что язык – это не вопрос государственности, а вопрос самоопределения и национальной идентичности.

«Вы начали с языка. Это не вопрос государственности, это вопрос культурной и человеческой принадлежности. Для меня русский человек, думающий и говорящий по-русски, мой брат. Но если бы я родился не в РСФСР, а, допустим, в Казахстане, в конечном итоге, когда распался СССР мне было 11 лет, и всё будущее для меня было ограничено какой-то маргинальностью – иди учиться в казахскую школу и теряй свою идентичность, теряй своё лицо.

Я не считаю, что терять свою идентичность и своё лицо – это хорошо, даже не говоря о постсоветских республиках», – сказал он.

Отвечая на вопрос об «агрессии» России и возврате Крыма, он объявил советскую власть незаконной, а все её решения нелегитимными.

Следовательно, по его мнению, нельзя считать нарисованные Коммунистической партией украинские границы каким-то священным абсолютом. Он добавил, что и «искусственная приделка» Чечни к России – это «одно из проявлений тоталитаризма советских вождей».

В свою очередь, Наталья Влащенко попыталось развить мысль о том, что Украина – суверенное государство, и она может делать на своей территории всё, что вздумается, а все несогласные должны убраться за границу.

«В Австралии очень жесткое миграционное законодательство. Я была там много раз, и очень люблю эту страну. Это страна, где 90% иммигрантов. Но Австралия считается самостоятельной страной со своим законодательством. И если вы, господа, считаете, что вас как-то ущемляют – вы можете взять чемоданы, и уехать. Потому что Сидней – это Сидней. Точно так же считает Британия и все остальные страны.

Рассказывать, кто куда что воткнул в чужой стране – это совершенное безумие. За что не любят русских и считают их шовинистами», – добавила она.

«Вы совершенно правильно объяснили, почему тот украинец, которому не нравится, что Крым стал частью России, или кошмарная ситуация в Донецке, имеет право взять чемодан и уехать в Киев или во Львов. Это нормально, не нравится – не живи.

Представьте себе, например, высадку Стрелкова во Львове, сколько бы он вообще остался живым. Там не будет такого, что Стрелков зайдёт в Черновцы, и все жители города скажут: «Ой, наконец-то пришли русские, мы давно об этом мечтали», – возразил Кашин.