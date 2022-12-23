Российский артист призвал к ковровым бомбардировкам Украины в ответ на Донбасс и Белгород

Для упреждения обстрелов Донбасса и Белгородской области необходимо применить тактику НАТОвских войск по ковровым бомбардировкам.

Такое мнение в эфире НТС высказал поддерживающий СВО и оказывающий многолетнюю поддержку Донбассу народный артист РФ Эдгард Запашный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что в большей части они просто стреляют по городу, и им наплевать, попадут ли в детский сад, в больницу, в отель, в зоопарк, лишь бы попасть в город, где есть русские. И наша стратегия сильно разнится от стратегии наших западных партнёров. Если будем сравнивать, как они бомбили Белград, Багдад, ту же Сирию, то мы с вами увидим, что они как раз все стирают с лица земли. Есть там люди, или нет там людей, им все равно, – подчеркнул Запашный.

– Эту тактику мы ни разу не применили, и воюем непосредственно с теми людьми, которые бросили нам этот вызов, и решили, что смогут справиться с собственным народом, а теперь и с Россией. Хорошо это или плохо, это вопрос философский.

Конечно, на сегодняшний день, Донецк – это уже территория Российской Федерации, и покушение на неё позволяет применять ядерное оружие. Мы на этот шаг тоже не идём.

Много вопросов к нашим военным, потому что американцы действовали абсолютно по-другому: дали день-два на уход мирного населения с той или иной точки, и если не ушли, то сами виноваты, и стирали с лица земли.

Мне кажется, что определённые участки Украины уже нужно зачищать только таким способом.

Потому что в буквальном смысле слова Донецк переживает самые ужасные дни своей истории, потому что обстрелы учащаются, обстрелы становятся максимально циничными, и, наверное, те зоны, из которых они способны стрелять по расстоянию, нам, русским войскам, пора зачищать таким путём: давать день-два предупреждения для мирного населения, а дальше – просто с использованием тяжёлых авиабомб, близких к ядерным по своим возможностям.

Уже, наверное, можно их и применять, потому что это перестрелка пушками, градами она может идти годами».