Российский балканист: «Геноцид в Сребренице» готовили разведки США, Англии и Франции»

15.09.2021 20:59 (Мск), Белград, Алексей Топоров

В Москве прошла Международная конференция «Итоги работы независимых международных комиссий: «Сербские жертвы в гражданской войне в Сараево 1991–1995 годов» и «Жертвы всех народов в районе Сребреницы 1991–1995 годов».

Ее участник и модератор, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова отметила, что в то время, как исламисты безнаказанно убивали сербов, Запад готовился обвинить их в «геноциде», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Гуськова отметила, что особенностью войны в Боснии и Герцеговине было то, что США и Европа поддерживали мусульманское правительство, при этом исламисты получали поддержку от арабских стран и Ирана.

«Тогда, в 1992, мусульмане начали вооружаться раньше сербов, Совет национальной обороны был создан в июне 1991 года, когда только развивались события в Хорватии, он руководил работой «Патриотической лиги», «Зелеными беретами», готовя свой народ к войне, – рассказала эксперт. – А армия Республики Сербской была создана только в мае 1992 года. 4 апреля сербы называют днем мусульманского путча в Сараево, когда параллельно с мобилизацией начались военные действия, занимались здания милиции, почты, всех важнейших объектов города. Особенность того периода, на которую хочу обратить внимание, – США и ЕС признали независимость единой Боснии и Герцеговины 6 апреля 1992 года. Можете представить значение этого факта? Они поддерживали единство Боснии и Герцеговины, а, значит, мусульманское правительство – и давали приоритет, а Республика Сербская и хорватское образование получались незаконными, против них было можно воевать».

Елена Гуськова отметила, что США и ЕС закрывали глаза на многие преступления мусульман и в эскалации конфликта обвиняли исключительно сербов.

«А Республика Сербская воевала за то, чтобы оградить и защитить земли, на которых проживало сербское население, – сообщила российский балканист. – Поскольку объективного отношения международных организаций к сторонам конфликта не было, часть фактов, которые шли не в пользу мусульман, замалчивались, искажались и даже приписывались сербам. Только несколько примеров: в начале мая 1992 года специальный мусульманский отряд, многие члены которого состояли в мусульманских террористических организациях, начали совершать преступления, в том числе и расправы над мусульманскими жителями Сараево, нападая одетыми в сербские униформы. Это была часть задуманного пропагандистского плана для приобретения симпатий в мире и обеспечения военной интервенции. Мусульмане организовали многие акты, которые были приписаны сербам: минометный обстрел очереди за хлебом 27 мая 1991 года, после которой ввели акции против Югославии, арт-обстрел во время визита Дугласа Херта (британского политика, выступавшего против помощи Запада бошнякам – ред.) 17 июля, взрыв на кладбище 4 августа, убийство представителя телекомпании ABC 13 августа и так далее. Все это сопровождалось информационной войной, направленной против сербов».

Описывая ситуацию в Сараево, ссылаясь на очевидцев тех лет и факты Международной комиссии «Сербские жертвы в гражданской войне в Сараево 1991–1995 годов», Елена Гуськова вспомнила, как сама в составе миссии ООН побывала в расположении украинского батальона миротворцев.

«Украинские офицеры хвастались, что все, что остается после завтрака, обеда и ужина отдают мирным жителям, – впоминала Гуськова. «А кому вы отдаете?» – спросила я. «Мусульманам и хорватам». «А сербам?». «А сербам пусть церковь помогает». Уже на уровне миротворцев, как вы видите, какое было отношение… Вооруженные люди (в Сараево – ред.) приходили в дома местных сербов, искали оружие, пятую колонну. И огромное количество тюрем было в Сараево. И это долго время оставалось неисследованным».

Говоря же о выводах Международной комиссии «Жертвы всех народов в районе Сребреницы 1991 – 1995 годов», руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса рассказала о том, что убийства в Сребренице готовили разведки США, Англии и Франции, используя наемников, о которых не знало командование Армии Республики Сербской.

Впоследствии и американский эксперт по безопасности Джон Шиндлер опубликовал много новых данных, показывающих что Сараево «сдавало» Сребреницу, чтобы потом представить это миру как трагедию, в которой опять виноваты сербы.

«До сих пор в мире звучит тезис, что Сребреница – это синоним геноцида мусульманского населения, якобы совершенного сербскими военными, чего на самом деле просто не было. И вот этот доклад по минутам рассказывает о том, что происходило в этом городе. Было ясно, и об этом существует фильм, что генерал Младич вошел в Сребреницу, но он при этом не убил ни одного человека, у него было всего два танка. Перед этим он прошел сорок мусульманских сел, где опять же не было убито ни одного человека. Есть фильм, где видно, как генерал Младич входит в каждый автобус и отправляет мирных жителей на мусульманскую территорию. Но тогда – откуда жертвы, ведь говорят от восьми тысячах жертв? Ведь в городе их не было! И с этой точки зрения доклад очень важен».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Генерал Младич входит в Сребреницу

По словам Гуськовой, основные жертвы появились тогда, когда колонна мусульманских военных с оружием шла из Сребреницы в Тузлу, спасая свои жизни.

«Вот тут были жертвы, и доклад подробно об этом говорит. И еще очень важно, как это доклад делался. У нас существует очень много дополнительной информации, которую мы – ученые, которые занимаются этой тематикой, собираем, собираем, собираем, чтобы потом это вылилось в какие-то книги, исследования. Члены Комиссии основывались совершенно на других источниках, они смогли запросить документы и материалы из тех источников, которые нам недоступны. Это, в том числе, и мусульманские органы власти, Гаагский трибунал», – заключила , руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса.