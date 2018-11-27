Российский банк хочет взыскать с Порошенко деньги в суде

27.11.2018, Киев, Игорь Петров

Российская группа ВТБ может взыскать с президента Украины Петра Порошенко сумму, которую она потратила на покупку у него банка Мрия.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ВТБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В сентябре Апелляционный суд Киева в рамках производства по признанию и приведению в исполнение на территории Украины решения международного арбитражного суда в Гааге по иску компаний группы Коломойского против России проявил правовой нигилизм и, признав активы ВТБ (Украина) имуществом России на Украине, вынес решение об аресте акций и активов банка ВТБ (Украина). Это, фактически, парализовало работу нашего банка в этой стране.

Действия Коломойского целенаправленно усиливают противозаконные санкции, которые руководство Украины ввело в марте 2017 года против российских банков. Для нас очевидно, что власти Украины своим молчаливым одобрением фактически поощряют рейдерство своего олигарха, несмотря на то, что пострадавшими в итоге окажутся простые украинские граждане.

Хотели бы также напомнить г-ну П.А. Порошенко, что ВТБ (Украина) был построен на базе банка Мрия, которым он владел, и который Группа ВТБ приобрела у него в 2006 году. Группа ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с г-на П.А. Порошенко суммы средств, затраченных на покупку банка», – говорится в сообщении банка.

По мнению экономиста Александра Охрименко, перспективы у такого дела есть, и группа ВТБ действительно может отсудить у Пентра Порошенко значительную сумму.

«Если это будет действительно европейский суд, то ВТБ может выиграть дело против Порошенко. Их не интересует, кто это – президент, Папа Римский или еще кто. То, что этот банк купили у Петра Алексеевича – факт. С этим никто не спорит. Все подтвердят, что деньги были заплачены. И то, что сейчас этому банку не дают нормально работать, тоже доказуемо, на этот счет можно предоставить документы. Есть блокировки, различные постановления, заявления самого Петра Алексеевича и пр. В итоге группа ВТБ действительно может обратиться с заявлением о возмещении средств, которые она потратила, о возмещении упущенных выгод. Они могут подсчитать, сколько они недополучили прибыли. Такая практика существует, это нормально в мировой экономики. Плюс прямые убытки – сколько они потеряли в результате этой сделки. И они имеют право подать на моральный ущерб. И итоговая сумма может получиться умопомрачительной.

Таким образом, выиграть дело в европейском суде против президента Украины возможно. Вопрос – какой это суд. Я бы, конечно, посоветовал обратиться в Лондон. Там действительно наиболее независимый, наиболее незаангажированный суд», – сказал экономист в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».