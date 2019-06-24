Российский банкир объяснил, почему из денег РФ кредитуется Украина

24.06.2019, Москва, Олег Кравцов

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР), имеющий российскую долю в своем уставном капитале, выделяет кредиты Украине

Об этом в интервью «Известиям» рассказал Дмитрий Панкин, экс-замминистра финансов РФ, президент ЧБТР, крупнейшими акционерами которого наряду с РФ являются Турция, Украина, Румыния и Греция.

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Журналисты отметили, что сегодня сложно уложить в голове, что банк с российским участием и руководством активно кредитует Украину, которая всячески противопоставляет себя РФ.

При этом Панкин говорит, что по этому поводу у него нет «раздвоения сознания».

«Когда меня назначали главой банка, украинцы спрашивали: «Как вы будете работать — у нас же с Россией конфликт?» Здесь важно отметить, что я, как президент банка, а не представитель России, должен работать в интересах всех акционеров. И по этой логике мы работаем с Украиной так же, как и с любым другим акционером. Но, признаться, работать непросто. Последний пример — выбрали нового президента, которого якобы поддерживает бизнесмен Игорь Коломойский. Первое, что предложил олигарх после инаугурации, — объявить дефолт и не платить по долгам», – сказал собеседник издания.

Также он рассказал, что на Украине в прошлом году банк начал кредитовать четыре проекта в сфере возобновляемой энергетики — ветровые и солнечные электростанции.

«Традиционная для этой страны тема — экспорт сельхозпродукции. Поэтому кредиты нужны для строительства элеваторов, мельниц, реконструкции портовых терминалов в Одессе и Херсоне», – сообщил президент ЧБТР.

Он добавил, что объем выданных Украине кредитов составляет порядка 100 миллионов евро.

«С начала этого года подписали еще на €60 млн. Всё равно украинцы недовольны, поскольку их доля в капитале ЧБТР — 13,5%. Внесли в капитал банка больше €100 млн живыми деньгами, а получили пока меньше», – сказал Панкин.

При этом, уточнил он, украинская сторона, не заявляет намерение вывести деньги из капитала, а просит активнее кредитовать.