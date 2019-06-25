Российский бизнес наполняет бюджет антироссийской Грузии

25.06.2019, Москва, Олег Кравцов

Несмотря на захлестнувшие Грузию антирусские протесты, российский бизнес продолжает работать в стране.

Об этом в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил старший научный сотрудник Института социально-политических исследований стран Черноморского регион Владимир Новиков.

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По его словам, российский бизнес был широко представлен в Грузии даже во времена правления Саакашвили, когда отношения между Москвой и Тбилиси были совсем на нуле.

«С тех пор российских предприятий в республике стало еще больше. Причем они значимы не только в Грузии, но и в России. Например, знаменитая грузинская минеральная вода точно не попадет под санкции, так как ее продажей занимаются один из крупнейших российских банков. В связи с этим впору говорить не о безопасности российских бизнесменов, а об их неэффективности с точки зрения российской «мягкой силы». Россияне в Грузии не способствуют улучшению двусторонних отношений, хотя вполне могли бы это делать даже в тех рамках, которые установились после войны 2008 года», – сказал эксперт.

Политолог обратил внимание, что в центре Батуми стоит российский государственный банк, скорее всего имея в виду ВТБ.

«Он дает работу многим представителям грузинской молодежи, которые последние несколько дней митинговали против «российской агрессии». При этом банк не стал фактором нормализации российско-грузинских отношений. Объяснить это можно либо отсутствием согласования между российскими бизнесом и властью, либо интересы предпринимателей не воспринимаются Москвой в контексте общегосударственных интересов. При наличии соответствующей политической воли можно было бы дополнить экономическое влияние россиян в Грузии и предупредить антироссийские выступления», – считает Новиков.

Также он полагает, что даже если к власти придут сторонники Саакашвили, российских предпринимателей не станут изгонять из страны, поскольку они «приносят деньги в грузинский бюджет и не лезут в политику».