Российский бизнес отказался работать с Молдовой в ответ на провокации

04.05.2019, Кишинёв, Владимир Гладков

Молдова лишилась российских инвестиций из-за провокаций, которые устраивало прозападное правительство в Кишиневе. Об этом в эфире «NTV Moldova» заявила глава автономии Гагаузия Ирина Влах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам чиновницы, Гагаузия, население которой ранее на референдуме поддержало вхождение в Таможенный союз с Россией, на протяжении последних лет не может реализовать совместные проекты с российским бизнесом из-за позиции правительства Молдовы.

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«Определённая часть нашей программы в 2015 году была сконцентрирована на создании совместных молдо-российских предприятий, у нас были на то серьёзные договорённости. К сожалению, наши взаимоотношения между правительством России и правительством Республики Молдова не сложились, особенно в последние два года.

Вы знаете, что последняя межправительственная комиссия состоялась в 2016 году, и понятно, что бизнес РФ с определённой опаской смотрит на нашу страну…

Бизнес России чётко обозначил: пока не перестанут высылать журналистов, бизнесменов, когда откроется возможность жителям всей автономии страны видеть российские каналы, когда все эти запреты закроются, когда бизнес почувствует гарантии, спокойствие и тишину, конечно же, он в страну придёт. Пока эти гарантии правительство нашей страны российскому бизнесу обеспечить не может, понятно, что бизнес России сюда не приедет», – рассказала глава автономии.