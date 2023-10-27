Российский бизнес побелел

Елена Острякова.  
27.10.2023 22:50
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Экономика


Бизнес-климат в России значительно улучшился.

Об этом в интервью RTVI заявил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бизнес-климат в России значительно улучшился. Об этом в интервью RTVI заявил уполномоченный при президенте...

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«Бизнес-климат сейчас лучше, чем был. Плюс виден и в статистике, и в оценочных показателях как бизнес-настроение. Самый большой прорыв – в административном регулировании. Проверки, которые мучали всех в течение многих лет, их количество стало в 3 раза меньше. При этом качество этих проверок тоже изменилось. Сейчас это в основном диагностика и совет, как улучшить ситуацию, а не штрафы», – сказал Титов.

По его словам, проверки Федеральной налоговой службы сократились в 2 раза благодаря использованию ведомством  новейших технологий.

«Результаты очень позитивные для бизнеса тоже, потому что мы не хотим конкурировать с черным рынком, а хотим конкурировать с такими же компаниями, как мы, работающими по закону. Если 5 лет назад черно-серый рынок в России был более 80%, то есть огромная теневая экономика. Сегодня это 12%. Произошло серьезное обеление бизнеса. Очень серьезное обеление зарплат», – сказал Титов.

 

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