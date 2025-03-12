Российский бизнес получит дипломатическую помощь за рубежом

Максим Столяров.  
12.03.2025 14:40
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Дзен, Дипломатия, Россия, Экономика


Российский МИД в качестве одного из приоритетов своей деятельности определил помощь отечественному бизнесу в зарубежных странах.

Об этом на заседании Делового совета при МИД РФ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российский МИД в качестве одного из приоритетов своей деятельности определил помощь отечественному бизнесу в...

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«В таких непростых обстоятельствах российские эконом-операторы показывают высокую стрессоустойчивость, готовность и умение продуктивно работать на внешних рынках. Многие из них набрали уверенный темп освоения новых направлений сотрудничества с иностранными партнерами, успешно реализуют целый ряд амбициозных проектов в различных отраслях двусторонней и многосторонней экономической кооперации, а также в рамках интеграционных форматов.

МИД рассматривает оказание политико-дипломатического содействия нашему бизнесу в зарубежных рынках в качестве одного из приоритетов деятельности министерства», – сказал Лавров.

«Считаем принципиально важным совместно с ведомствами экономического блока правительства, отечественными компаниями, отстаивать суверенитет Российской Федерации, последовательно укрепляя конструктивное взаимодействие с широким кругом заинтересованных стран мирового большинства.

У нас нет сомнений, что рано или поздно здравые подходы к налаживанию взаимовыгодного честного взаимодействия с Россией пробьют себе дорогу и в тех государствах, чьи правительства сегодня предпринимают по отношению к нам недружественные, а если говорить прямо, враждебные шаги. Первые проблески осознания такой необходимости можно уже у некоторых из этих стран отметить уже сегодня», – подытожил дипломат.

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