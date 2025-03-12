Российский бизнес получит дипломатическую помощь за рубежом

Российский МИД в качестве одного из приоритетов своей деятельности определил помощь отечественному бизнесу в зарубежных странах.

Об этом на заседании Делового совета при МИД РФ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В таких непростых обстоятельствах российские эконом-операторы показывают высокую стрессоустойчивость, готовность и умение продуктивно работать на внешних рынках. Многие из них набрали уверенный темп освоения новых направлений сотрудничества с иностранными партнерами, успешно реализуют целый ряд амбициозных проектов в различных отраслях двусторонней и многосторонней экономической кооперации, а также в рамках интеграционных форматов.

МИД рассматривает оказание политико-дипломатического содействия нашему бизнесу в зарубежных рынках в качестве одного из приоритетов деятельности министерства», – сказал Лавров.