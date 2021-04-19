Российский бизнес взял моду соблюдать западные санкции в отношении граждан РФ

19.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Частные российские компании отказывают в обслуживании гражданам РФ, входящим в санкционные списки Запада.

Об этом в своем блоге заявил экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Долгова, среди таких оказался российский политолог и бывший председатель правительства ЛНР Марат Баширов.

«Страховая компания РЕСО отказала известному политологу Марату Баширову в покупке страхового полиса на автомобиль. А знаете причину? А причина в том, что Марат под санкциями Евросоюза. В 2014 году он был в ЛНР и непродолжительное время занимал там пост председателя Совмина. За это Брюссель ему и влепил санкции.

Подробности: в базе у них стоит отметка, что из-за санкций они не могут делать полис данному гражданину РФ. В конце концов, как-то сделали, по какой-то левой схеме, выкрутились. Но осадок остался. Это частная, напомню, компания. Хотя у нас даже госкомпании боятся в тот же Крым заходить. А с частников какой спрос? «Вам отказано во входе» – как будто слышится голос громилы, стоящего у двери модного заведения.

Ещё история: Москва, автосалон «Авилон» на Волгоградском проспекте. Человек, по которому есть санкции ЕС, обратился туда, чтобы сделать дубликат ключа на БМВ. Сотрудники сделали запрос на Германию, а немцы отказали – на том же основании (санкции). И в автосалоне тупо развели руками: не можем, мол, ничего поделать.

Если государство не будет обращать внимания на подобные истории, рост социальной напряжённости в обществе гарантирован. Под санкции попадает всё больше граждан России, плюс у них есть семьи, близкие, родственники и т.п. Государству можно и нужно более жёстко говорить с представителями деловых кругов, чтобы впредь подобной сегрегации граждан России не было», – пишет Долгов.