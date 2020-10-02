Российский бизнес Зеленского растёт и процветает, сотрудничая с Минкультом РФ

02.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Основанная Владимиром Зеленским российская кинокомпания «Грин Филмс» не только до сих пор продолжает работать в РФ, но и планирует нарастить свои прибыли.

Соответствующее расследование опубликовали в финансируемом Госдепом США «Радио Свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Одна из них, «Грин Филмс», отчиталась о своем бухгалтерском балансе и финансовых показателях за 2019 год, опубликовав на российском Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности свой бухгалтерский баланс и финансовые показатели.

Руководитель кинокомпании отмечает в представленных документах, что общество не принимало решений о прекращении или сокращении деятельности, а наоборот «принимает меры для увеличения объемов продаж и снижения себестоимости». Компания сообщила, что несколько лет работает в убыток, однако в 2019 году её финансовое положение улучшилось.

В частности, в «Грин Филмс» отчитались о выплатах значительных сумм кредиторам, поэтому долговую нагрузку сократили на 12%, до более 170 миллионов рублей (или почти 58 миллионов гривен). Также компания вернула Министерству культуры России 35 миллионов рублей (почти 12 миллионов гривен) на производство фильма «Вниз», и проценты за пользование средствами федерального бюджета.

В расследовании отметили, что это может свидетельствовать о том, что в компании не собираются сворачивать деятельность, а наоборот, придерживаются обещаний перед кредиторами, чтобы продолжать работу.

Также выяснилось, что «Грин Филмс» владеет нематериальными активами, стоимость которых по состоянию на декабрь 2019 года составила почти 137,2 миллиона рублей (почти 47 миллионов гривен). Это авторские права на десять фильмов и один сценарий. Прибыль от продажи прав на использование этих произведений в 2019 году составила 11,5 миллионов рублей.

Несмотря на предвыборные заверения Владимира Зеленского о том, что он уже закрыл бизнес в России, нашлись три российские фирмы, которые занимаются производством кинофильмов и телевизионных программ: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» и «Грин Филмс».

Основатель всех трех компаний – зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd, конечным бенефициаром которой был указан Владимир Зеленский и его партнеры по «Кварталу 95».

В марте Владимир Зеленский лишился доли в российском кинобизнесе в пользу Андрея Яковлева – автора «Студии Квартал-95». Сейчас он среди основателей ООО «Грин Филмс». Тем не менее, Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефир – давние бизнес-партнеры Зеленского по «Кварталу 95». А также Тимур Миндич – соратник Игоря Коломойского и бизнесмен, имеющий долю в приближенных к олигарху медиаструктурах.

21 мая 2019 года Сергей Шефир был назначен первым помощником президента Владимира Зеленского. Сын Сергея Шефира работает помощником народного депутата от «Слуги народа» Юрия Киселя.