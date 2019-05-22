Российский блогер обьяснил, для чего Зеленскому референдум по Донбассу

22.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Выдвинутая Владимиром Зеленским идея вынести вопрос формата переговоров с Россией о мире на Донбассе на всеукраинский референдум- это попытка нового президента Украины защитить себя от критики справа, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое мнение высказал в своем блоге известный российский политобозреватель и блогер Борис Рожин, известный в Сети под ником Колонель Кассад.

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“Вопрос мира на Донбассе Зеленский предложить решить на общеукраинском референдуме. Зачем референдум вполне понятно – чтобы прикрыться от критики справа. С учетом того, что за мирное решение проблемы Донбасса на весну выступало 49,5% опрошенных (как предоставить автономию, так и отпустить), идея опирается на вполне понятный запрос части украинского общества любой ценой прекратить войну, которая продолжает “радовать Украину” перманентным потоком гробов с Донбасса. Война как шла, так и идет. Обстрелы продолжаются + сегодня по данным командования ВСУ на Донбассе, 8 солдат на грузовике заехали не туда под Новотроицким и попали в плен. Пополняют “обменный фонд”. Этих уже можно записывать в первые потери ВСУ при Зеленском”, – пишет Рожин.

В свою очередь, идею референдума раскритиковал бывший президент Украины Петр Порошенко.

“Был неприятно удивлен странной позицией, что вопрос так называемых “мирных соглашений с Россией” должен решаться на референдуме. В стране есть опасения, что это – капитуляция, а никакая не “мирное соглашение”, – написал Порошенко в Twitter.

Он также зачвил, что такоие шаги “были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, что напрямую угрожает целостности и суверенитета нашего государства”.

“Уверен, что надо сохранять наработанные за 5 лет позиции: Украина – прежде всего, Россия – агрессор”, – добавил экс-президент.

В свою очередь, в Кремле заявили, что считают идею о референдуме об отношениях с Россией внутренним делом Украины.

Напомним, новоназначенный глава администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан накануне заявил, что окончательное решение в переговорном процессе с Россией по Донбассу может быть вынесено на референдум для принятия большинством общества.