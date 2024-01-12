Российский боец: Не надо эйфории – никаких признаков того, что Украина готовится к капитуляции

Нет никаких признаков того, что Украина готовится к капитуляции. На фронте достаточно и техники, и боекомплектов, многие ВСУшики готовы идти до конца, и единственное, что появилось в украинском обществе – усталость и раздражение, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Боец с позывным «Призрак» в эфире «Крым 24» призвал не впадать в эйфорию от предвкушения скорой победы.

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«Самое главное в этом во всём, чтобы люди не входили в какую-то эйфорию, что «всё, мы уже стали лучше, что у нас дронов больше, что у нас артиллерией снарядов выпускается больше, что у нас народ более сильный». Да, он сильнее, но вы не забывайте о том, что там тоже народ. И, в общем-то, тоже русский, в остатке может быть уже. Эта эйфория – это всё сказки, и люди почему-то начинают в эту эйфорию впадать. Вот чего я боюсь – боюсь повторения ошибок. Там тоже такие же люди, они состоят из таких же костей, крови, сердца, печени, головы, мозга. И они тоже хотят жить. Вы не забывайте, что единственный базовый инстинкт – это инстинкт сохранения. Всё остальное – это приобретённое человеком. Поэтому люди хотят жить, люди будут биться до последнего. И кто говорит о том, что сейчас этой армии не хватает чего-то? У них хватает всего», – заверил участник СВО.

Руководитель крымского отделения «Союза добровольцев Донбасса» Виктор Аносов добавил, что противник точно также делает работу над ошибками.

«Работу над ошибками они делают точно так же, как и мы. Тоже делают анализ, выводы, стараются превозмочь и пересилить наши действия. Мы тоже не сидим на месте. Буквально на днях мне довелось пообщаться с одним из священников Киево-Печерской Лавры, который буквально оттуда сбежал, и сейчас здесь, в Крыму. Батюшка ему написал отпускной лист. Это по церковным законам такой документ, с которым он может прийти в любой храм и стать там послушником. На любой территории, где есть православная церковь. И батюшка ему всё написал и сказал, что, если есть возможность – уходите. И он на лодке в сторону Румынии перебрался, потом приехал сюда. И он говорит, что это Украине наказание за те все грехи, которые за многие годы она совершила, это нам за то, что мы сделали. Мы у него спрашиваем: телевизор смотрите? Говорит, «упаси Господи», – подчеркнул Аносов.

Доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и гуманитарного сотрудничества Сибирского института управления РАНХиГС Даниил Шульга отметил, что на Украине национальное самосознание не тяготеет в сторону России. Там, скорее, готовы переплывать Тису, чтобы оказаться в Молдове.

«Там значительное количество ненавидят украинскую власть, но и не питает никаких тёплых чувств к российской стороне. Почему немало народу, не смотря на то, что всё загорожено колючей проволокой, через реку Тиса шпарит в Молдову? Там надеяться на наши родственные чувства я бы не стал. Да, наши люди, но самосознание – такая вещь, что меняется из поколения в поколение. У нас близится в 2024 году конфликт Эритрея – Эфиопия. Эфиопия за 50 лет колониальной зависимости, хотя это немного, сформировала собственное самосознание, и по этому поводу будет, скорее всего, война. Но то, что многих достало собственное руководство, не из пророссийских настроений, а из-за коррупции, всего самого плохого, и желание убежать, уехать – это есть», – заключил ученый.