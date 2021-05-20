Российский боевик «Турист» попал в Топ-50 рейтинга на «Кинопоиске» сразу после премьеры

20.05.2021, Москва, Максим Никифоров

Фильм «Турист», рассказывающий реальную историю о российских инструкторах в Центральноафриканской Республике, занял 50-е место в рейтинге самых популярных картин на «Кинопоиске».

Об этом сообщает Telegram-канал «Выпускайте Кракена!».

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Сейчас кинолента совместного производства российских и центральноафриканских специалистов находится рядом с двукратным победителем «Оскара» — мультфильмом «Душа». При этом «Турист» обогнал других победителей известной кинопремии — картины «Земля кочевников» и «Довод».

Успех киноленты о российских инструкторах в Центральноафриканской Республике среди зрителей пользователи форума «Кино-театр» связывают с увлекательным сюжетом. Кроме того, они обращают внимание на хорошую игру актеров и работу художников.

Фильм «Турист» рассказывает о событиях, которые развернулись в ЦАР в декабре прошлого года. Тогда боевики конгломерата группировок из «Коалиции патриотов за перемены» под руководством экс-президента Франсуа Бозизе попытались захватить власть в стране.

Главным героем киноленты стал российский инструктор с позывным Турист, прибывший в составе группы для обучения правительственной армии ЦАР — FACA. В какой-то момент россиянин оказывается в центре событий и вынужден встать на защиту местных жителей.

Премьера фильма «Турист» в России прошла 19 мая на телеканале НТВ.